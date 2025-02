Metropolitanmagazine.it - Alex Wyse, chi è l’artista in gara al Festival di Sanremo 2025 fra le Nuove Proposte

Già conosciuto al grande pubblico,ha partecipato nel 2021 al talent Amici di Maria de Filippi. Adesso gareggerà afra le: chi èPseudonimo di Alessandro Rina,nasce il 16 giugno del 2000. La sua passione per la musica sboccia fin da piccolissimo; cresciuto a Como, si trasferisce poi nel Regno Unito per proseguire gli studi e si diploma al BIMM Music Institute di Londra. Torna in Italia per affinare la sua formazione nel mondo della musica e nel 2021 partecipa ai provini di Amici di Maria De Filippi dove viene selezionato e seguito da Lorella Cuccarini. Nel corso del talent riceve molte lodi per via della sua presenza scenica e del suo evidente talento, anche grazie ai brani inediti prodotti durante il corso del programma: Tra Silenzi, Ammirare Tutto, Accade e Senza Chiedere Permesso.