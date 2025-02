Iltempo.it - Alex Benedetti, si indaga su debiti per lavori col bonus

Leggi su Iltempo.it

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sulla morte di, il direttore di Virgin Radio che lunedì si è tolto la vita a Milano. Il pubblico ministero Francesca Crupi deve ancora ricevere tutti gli atti relativi al decesso del 53enne. C'è l'ipotesi al vaglio degli inquirenti che il gesto volontario possa essere legato a difficoltà economiche. In particolare, l'attenzione è rivolta verso un debito maturato in un investimento edilizio fallimentare legato al superè stato ricordato durante la conferenza stampa in vista della prima serata del Festival di Sanremo all'Ariston. Rivolgendosi alla platea dei giornalisti, responsabile dell'ufficio stampa della Rai, Fabrizio Casinelli, ha detto: «Bendetti avrebbe dovuto partecipare alla votazione ma non c'è più.