Alex Benedetti indagine per istigazione al suicidio | aveva sborsato 70mila euro per i lavori di ristrutturazione ma si trattava di una truffa

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti peralsulla morte di, il direttore di Virgin Radio che lunedì si è tolto la vita a Milano. La pm Francesca Crupi deve ancora ricevere tutti gli atti relativi al decesso del 53enne. C’è l’ipotesi al vaglio degli inquirenti che il gesto volontario possa essere legato a difficoltà economiche. In particolare l’attenzione è rivolto verso un debito di, maturato in un investimento edilizio fallimentare legato al superbonus.Intanto il direttore della radio non ha lasciato nessun biglietto di addio. È quanto hanno accertato gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto con i colleghi della scientifica. Dalle prime ricostruzioni, si era pensato ad una lettera di addio, dal momento che il biglietto era stato trovato nell’ufficio di