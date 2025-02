Alex Benedetti di Virgin Radio si è tolto la vita per 70 mila euro?

Leggi su Open.online

si èlaper 70? Il deejay 53enne e direttore disi è suicidato il 10 febbraio lanciandosi dal settimo piano di via Turati ano, dove si trova la sede operativa delledel gruppo Mediaset. Il sostituto procuratore Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un’ipotesi di reato necessaria per sottoporre il cadavere all’autopsia. Ma intanto dal suo passato emergono lavori per 150da realizzare con il Superbonus 110% in una villetta nelle campagne del parco del Ticino.aveva firmato un contratto a novembre 2021 con una ditta sarda legata a un imprenditore molto noto sui social. E avrebbe sborsato almeno 70a inizio lavori e altri soldi durante l’avanzamento.e i 70L’azienda a dicembre 2024 è finita in liquidazione giudiziale dopo una sentenza del tribunale di Cagliari.