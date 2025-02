Metropolitanmagazine.it - Alessandro Cutrera, chi è il nuovo fidanzato di Bianca Balti: “L’amore guarisce”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

in un post Instagram ha presentato al mondo il suocompagno, e a corredo delle foto ha voluto lanciare nuovamente un messaggio di speranza con le parole “Love heals”, ossia “”. Ma chi è il misterioso uomo che vediamo al suo fianco? Si tratterebbe di, pilota Ferrari Challenge e poco attivo sui socialD’altra parte, ciò che sappiamo sul conto deldiè che la sta supportando nella sua difficile lotta contro il tumore ovarico, tanto che dopo aver scritto in un post che “”, in un altro l’ha definito “il lato positivo” dell’attuale fase della sua vita; ovviamente unito anche a parenti ed amici della supermodella che non l’hanno mai abbandonata in questo complesso percorso.Chi è, ildiè un pilota di Ferrari Challenge, poco attivo online e sui social.