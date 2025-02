Ilrestodelcarlino.it - Aldrovandi Mazzacorati, la storia del ‘teatrino’

Bologna, 12 febbraio 2025 – Ladi Villacomincia nel XVII secolo. Fu Gianfrancescoa volere un teatrino all’interno di quel complesso “sulla strada per la Toscana”. Da tre anni il teatro è gestito dall’associazione Succede solo a Bologna e la direzione artistica è affidata a Francesca Pedaci, protagonista della puntata di oggi del podcast ’il Resto di Bologna’, soprano e docente di canto al conservatorio Martini, che con la rassegna ‘Passione in musica’ propone concerti e spettacoli quasi quotidiani. L’ultima iniziativa del ’teatrino’ ospita si intitola ’Note d’amore’, organizzata da Rotary Club Ars Omnia: sei concerti e spettacoli a sostegno della Casa delle donne per non subire violenza, a cui sarà devoluto l’intero incasso delle serate.