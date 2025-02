Movieplayer.it - Alba Rohrwacher ed Elio Germano nel cast di Tre ciotole, diretto dalla spagnola Isabel Coixet

Alla seconda collaborazione dopo Troppa grazia del 2018,edinterpreteranno una coppia che si separa per futili motivi innescando una serie di cambiamenti.edsaranno protagonisti di Tre, drammaprolifica regista. Il film è basato sull'omonimo libro bestseller della defunta grande scrittrice italiana Michela Murgia, come annuncia Variety. Le riprese del nuovo film di, prodotto da Cattleya, inizieranno il 3 marzo a Roma. Sono previste sette settimane di riprese. Vision Distribution lancerà le prevendite al Mercato di Berlino. Ildel film, scritto dacon Enrico Audenino, include anche l'attore spagnolo Francesco Carril.è nota per titoli come La mia vita senza di me e La vita segreta delle .