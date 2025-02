Ala risultati record nel 2024 | il valore della produzione a quota 2908 milioni +248% sul 2023

Leggi su Ildenaro.it

Ala, società attiva nei servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, ha chiuso ilcon unpari a 290,8di euro, in aumento del 24,8% dai 233,1nell’esercizio. L’Ebitda si attesta a 35,8, con una crescita del 40,9% e margine al 12,3% con un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente. Inoltre, secondo i dati preliminari esaminati dal cda, la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembreè pari a 48, in leggero aumento rispetto al dato riportato al 30 giugno. Questo dato riflette le operazioni di investimento finalizzate a supportare la crescita futura del Gruppo.“Abbiamo raggiunto un’altra serie dinel, grazie a eccezionali performance commerciali e operative che hanno contribuito sia a un’importante crescita organica che al miglioramentoprofittabilità.