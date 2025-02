Lanazione.it - Al via le prenotazioni online per scoprire la Gorgona

Grosseto, 12 febbraio 2025 – Occasioni davvero da non perdere. Sono trenta le date per visitare l'Isola-carcere dicon il parco nazionale Arcipelago toscano. Leapriranno sabato 15 febbraio sul portale ufficiale del parco.rappresenta un modello di recupero sociale e ospita, tra l'altro, i resti di una villa romana marittima, databile tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., rinvenuti grazie agli scavi della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana. Trattandosi di un'isola sede di un penitenziario, le visite guidate sono autorizzate dall'amministrazione penitenziaria in accordo con l'ente parco, seguendo un rigido calendario prestabilito. La prima visita è prevista il 12 aprile 2025. Per ogni appuntamento, al massimo, possono prenotarsi 100 visitatori.