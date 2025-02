Lanazione.it - Al via i lavori in via Aretina a Firenze. Il percorso alternativo

, 12 febbraio 2025 – Da domani, 13 febbraio, è in programma in viaun intervento per un nuovo allaccio alla rete fognaria in via. Fino al 19 febbraio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà in vigore un divieto di transito tra via di San Salvi e via Casati. Previsti cambi di senso in vianei tratti via di San Salvi-via di Bellariva (verso via di Bellariva) e piazza Alberti-via Casati (verso via Casati).per raggiungere viadal lato via Casati: via-via Pilati-via Lanza-via De Sanctis-piazza Alberti-viaper raggiungere viadal lato via San Salvi: via-via Pilati-via Lanza- via De Sanctis-piazza Alberti-via Lorenzo di Credi-via Chiarugi-via San Salvi-via