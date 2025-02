Al via a Napoli il For Nature For Us Legal edition per formare professionisti a tutela ambiente

Leggi su Ildenaro.it

Al via‘For, For Us’, corso che punta anuove figure professionali in grado di affrontare le sfidei legate alladell’. Il corso, nato dalla collaborazione tra Wwf e la società Usb, parte il 15 febbraio e prevede lezioni in materia di diritto ambientale, reati contro l’, contenzioso climatico, casi pratici. Al termine i partecipanti riceveranno un attestato del Wwf Italia. L’obiettivo è sviluppare un pool di ‘avvocati del panda’ in Campania. “Insieme vogliamo contribuire a sviluppare le competenze dei giovani – spiega Marco Galaverni, direttore Oasi, educazione e attivazione di Wwf Italia – svolgendo le sfide ecologiche a quelle digitali. E’ un modo concreto e stimolante per raggiungere la nostra missione: creare un mondo in cui le persone e la natura possano prosperare in armonia”.