Sport.quotidiano.net - Al Picco 7 partite da ’tutto esaurito’. Lo Spezia lancia i mini abbonamenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sette passi che potrebbero valere ventuno mattoni e magari un salto. Catanzaro, Pisa, Brescia, Sampdoria, Cosenza, Salernitana e Cremonese (in quest’ordine) sono le squadre che loaffronterà negli ultimi turni casalinghi di questa stagione, che tutti sognano possa portare nuovamente in Serie A. Quindi, per caricare ancora di più i ragazzi di D’Angelo, ecco pronto ilabbonamento, con prezzi ritoccati. Non sarà vantaggioso come quelli stipulati a inizio stagione, ma comunque consentirà, per ogni settore, di vedere sette gare al prezzo di cinque. Prima di parlare di tutto questo, però, visto il momento e in attesa della presentazione alla città di Paul Francis (presumibilmente martedì) l’amstratore delegato Andrea Gazzoli, si è soffermato su alcuni ringraziamenti. "Faccio un saluto personale a Philip Platek – dichiara – per il percorso fatto insieme soprattutto in questo campionato.