Al Bano escluso da Sanremo la frecciata a Carlo Conti | Canto in tutto il mondo e devo passare il suo esame?

Alnon è affatto felice di non essere tra i concorrenti dell’edizione 2025 del Festival di. «Volevo chiudere la mia carriera da concorrente quest’anno. Evidentemente i mieinon tornavano con idel signor», ha commentato il cantante all’Agi celando il dispiacere dietro l’ironia. Ma per quanto avesse voluto esserci, la voce di Felicità non ha intenzione di spostare i suoi paletti, né perné per altri direttori artistici. «Non sarei mai andato aesami con nessuno», spiega. «Conosco bene il mio mestiere. Non ho mai passato esami a. La mia qualità artistica parla per me, viaggio in tre quarti delgrazie alla mia musica». «Non vedo perché avrei dovutoesami con lui. Non vorrei che questo sembrasse un atto di superbia o di arroganza, facesse pure il Festival che vuole», afferma il cantante pugliese.