AIA nel caos, Rocchi raduna gli arbitri: in quattro verso lo stop – CdS

Il designatoreè pronto al raduno di Coverciano che si terrà da stasera fino a sabato.a rapporto edi loro rischiano lotemporaneo in Serie A.RADUNO – Una giornata da dimenticare, la numero 24 per la classe arbitrale italiana. L’ultimo weekend di Serie A, infatti, sarà ricordato per i clamorosi errori/orrori arbitrali e per le incredibili falle sul regolamento del VAR. Il designatore Gianlucastaserà radunerà tutti glia Coverciano per un ritiro che si terrà fino a sabato. A confermarlo i colleghi del Corriere dello Sport. Al netto delle giustificazioni e della protezionei propri tesserati, l’AIA dovrà necessariamente fare chiarezza perché da venerdì a Torino fino a lunedì a Milano se ne sono viste di ogni. Urge chiarezza e un riscatto immediati.