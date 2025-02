Unlimitednews.it - Ai Suns non basta Durant, vincono i Grizzlies

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Rotonda affermazione dei Detroit Pistons, che passano sul campo dei Chicago Bulls, imponendosi per 132-92. Fra i protagonisti del match dello United Center Malik Beasley, top scorer, a quota 24, e l’azzurro Simone Fontecchio. Otto i punti a referto per l’ala piccola nata a Pescara. Sempre nella East Conference i New York Knicks ottengono una vittoria importante ealla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis contro gli Indiana Pacers (115-128). Sugli scudi il dominicano Karl-Anthony Towns, autore di 40 punti. A ruota, dopo il ko contro gli Houston Rockets, si riscattano i Toronto Raptors, che battono per 106-103 i Philadelphia 76ers con Scott Barnes sugli scudi (giunto a quota).Infine, nella West Conference, dopo il ko contro gli Oklahoma City Thunder, rialzano la testa i Memphis, bravi a imporsi fuori casa per 119-112 contro i Phoenix, ai quali non èto lo show di Kevin(a quota 34).