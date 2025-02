Ah c’è anche lei Sanremo 2025 la notano tra il pubblico e partono i commenti sui social

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la serata inaugurale del Festival di, tenutasi l’11 febbraio al Teatro Ariston, tra ilè stata notata la presenza una persona molto discussa negli ultimi mesi. La sua partecipazione all’evento ha suscitato interesse, considerando le recenti vicende mediatiche che l’hanno coinvolta. Stiamo parlando di Maria Rosaria Boccia, imprenditrice originaria di Pompei, è salita alla ribalta delle cronache per il suo legame professionale con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.>> “Eccomi, sono pronta”., quelle parole di Barbara D’Urso (per Carlo Conti)La sua presenza aè stata documentata attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, in cui appare tra ildell’Ariston. La partecipazione di Boccia al Festival potrebbe essere interpretata come un segnale di normalità e desiderio di partecipare a eventi culturali di rilievo, nonostante l’attenzione mediatica degli ultimi mesi.