Agyr 2024 diagnosi precoce dell’Alzheimer | 300mila euro per sei ricercatori under 40

Sono stati premiati con un finanziamento dasei giovaniche si sono aggiudicati il Bando(Airalzh Grants for Young Researchers) di Airalzh Onlus (Associazione italiana ricerca Alzheimer). Ipossono così sviluppare un progetto sudella malattia di Alzheimer, individuazione di marcatori diagnostici, possibili nuovi target farmacologici, innovativi approcci tecnologici, ma anche stili di vita e prevenzione. Contemporaneamente Airalzh Onlus annuncia l’apertura di altri due bandi: l’Airalzh-Armenise Harvard, rivolto aarrivati a metà carriera che studiano le malattie ndegenerative in Italia e che prevede una borsa da 100mila dollari all’anno per due anni, per cui sarà possibile presentare la propria candidatura fino al 1° aprile 2025; la “Call for Proposals” con cui ci si potrà candidare per il Bando2025.