Firenzetoday.it - Aggressioni in corsia: dieci feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi

Leggi su Firenzetoday.it

“E’ un attacco intollerabile ma purtroppo non nuovo non solo ad infermieri, guardie giurate e pazienti, ma al servizio sanitario pubblico e quindi a tutti, perché purtroppo chiunque può diventare vittima didel genere in un”. Così Pietro Dattolo, presidente’Ordine dei.