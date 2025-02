Ilrestodelcarlino.it - Affittacamere fuorilegge in via Santo Stefano a Bologna, la polizia lo chiude per 15 giorni: ecco perché

, 12 febbraio 2025 - Svolgeva l'attività di struttura ricettiva extralberghiera senza avere le apposite autorizzazioni previste dalla legge per l’attività di. Per questo motivo un'attività di viaè stata sospesa dalladi Stato per 15. I controlli degli agenti della divisioneamministrativa, infatti, hanno portato alla luce alcune irregolarità. Tra tutte è emerso che la struttura extralberghiera era sprovvista delle autorizzazioni previste dalla legge per l’attività di, ma non aveva neanche qualsivoglia certificato digitale necessario per la registrazione degli ospiti sul portale “Alloggiati Web” della Questura. Nello specifico, il gestore locava le stanze senza la necessaria esibizione di un valido documento d’identità del cliente e non procedeva alla registrazione degli stessi sull’apposito portale della Questura, agevolando così il soggiorno di clienti potenzialmente autori di attività illegali, pregiudicando le indagini dellagiudiziaria e di sicurezza.