Affidata la gestione del centro del riuso

Sarà l’associazione ’Vicino a te’, guidata da Tiziana Antonini, a gestire ildeldi via Garda per i prossimi tre anni. Ieri, la firma della convenzione con cui l’Aps prende in carico la struttura, chiusa da un anno. Nell’aprile 2024 era stato approvato in consiglio il regolamento comunale per disciplinare il servizio. Dopodiché, a settembre, è stato pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per ladel, ma è andato deserto. La svolta, il 24 gennaio quando Vicino a te ha protocollato la disponibilità ad occuparsi del. L’amministrazione, valutata idoneità e possesso dei requisiti richiesti, ha deliberato l’affidamento dellain concessione gratuita. Il gestore dovrà curare la manutenzione e lo stoccaggio degli oggetti che saranno portati ale che i cittadini (il servizio è riservato ai soli residenti a Porto Sant’Elpidio) potranno prendere e riutilizzare.