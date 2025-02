Aeroporto, sbarcati 139 rifugiati dai centri di detenzione libici

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 12 febbraio 2025- Sonoieri all’internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un volo charter organizzato da Unhcr – Agenzia Onu per iproveniente da Tripoli, 139, tra cui 39 donne e 69 minori, alcuni dei quali passati daididella Libia, dove sono stati vittime di gravi maltrattamenti e dove hanno vissuto a lungo, tanto che alcuni bambini, che verranno accolti insieme alle loro famiglie, sono nati nel paese nordafricano. «Il loro arrivo in Italia – si legge in una nota – è reso possibile dal protocollo tra ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, UNHCR – Agenzia ONU per i, Arci e Comunità di Sant’Egidio, firmato nel dicembre 2023, che ha finora consentito l’arrivo in sicurezza di 474 persone.