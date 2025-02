Tarantinitime.it - Aeroporto, FdI risponde al sindaco di Grottaglie

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano“Ildi, Ciro D’Alò e gli altri esponenti del centro sinistra, anziché alimentare sterili polemiche, pensassero a seguire attentamente l’iter amministrativo messo in campo da Aeroporti di Puglia (AdP), solo dopo la conferenza stampa dell’On. Dario Iaia tenutasi anella sezione di Fratelli d’Italia. In sostanza, il Mit dal 2022 attendeva dalla Regione Puglia una risposta in merito all’interesse o meno agli oneri di servizio pubblico e solo dopo le nostre sollecitazioni Aeroporti di Puglia ha conferito incarico ad un tecnico per redigere uno studio di fattibilità che sia posto alla base del riconoscimento degli Osp e quindi dell’introduzione dei voli civili da Tarantoed il cui esito sarà determinante per eventuali passaggi al Ministero dei Trasporti e per l’apertura di una Conferenza dei Servizi.