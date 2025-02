Tarantinitime.it - Aeroporto, Di Gregorio (PD): “La contraerea del centrodestra impallina l’aeroporto di Grottaglie”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano“Sono bastati pochi giorni per vedere entrare in azione ladelsulla possibilità di attivare voli passeggeri dall’di Taranto-. Lo scalo ionico è interessato dai profondi lavori di ristrutturazione che renderanno finalmente competitiva la struttura su vari fronti, compreso l’aerospazio, ma non solo. Un investimento importante di circa 50 milioni di euro di cui la Regione Puglia si sta facendo carico. Ovviamente, si pensa già a come rendere produttiva l’importante infrastruttura e lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo nel 2026 costituisce sicuramente un’ottima occasione per testare l’efficienza e le possibilità di Taranto/.A frenare clamorosamente sulle prospettive dello scalo jonico è stato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi in visita nei giorni scorsi al porto di Taranto.