Adolescenti ed educazione sessuale e affettiva | il report di Save the Children

Più di un adolescente su 4 pensa sia frequente subire o assistere a discriminazioni a causa dell’orientamento, il 22% a discriminazioni sessiste. Circa uno su sei (16%) ha avuto le prime esperienze sessuali per non sentirsi diversa/o. Il 24% considera la pornografia una rappresentazione realistica dell’atto. Il 75% dei genitori si sente a proprio agio nel parlare di sessualità con i figli e il 13% si è dovuto confrontare con le loro relazioni “tossiche”. Solo il 12% degliè stato in un consultorio. L’82% non ha mai fatto un test HIV. Sono alcuni dei dati più significativi di un’indagine realizzata dathein collaborazione con IPSOS nell’ambito della ricerca “L’in adolescenza: a che punto siamo?”, pubblicata in occasione di San Valentino.