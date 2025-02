Juventusnews24.com - Adeyemi Juventus, il Borussia Dortmund fa il prezzo: i tedeschi sparano alto per l’esterno! Serve quella cifra per portarlo in Serie A

di RedazioneNews24, ilfa ilpertedesco: alta la richiesta per il giocatore che piace ai bianconeriCome spiegato da calciomercato.com, Karimresta uno degli obiettivi del calciomercatoin vista della prossima estate. Ma strapparlo alnon sarà impresa facile.Il giocatore si prepara a cambiare agente, passo questo che potrebbe favorirne l’addio, ma non a cifre basse. Ichiedono infatti almeno 50 milioni di euro (45+5 di bonus potrebbe essere una formula giusta) per lasciarlo partire.Leggi sunews24.com