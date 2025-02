Spazionapoli.it - Addio Napoli, decisione presa: non si torna più indietro

La dirigenza ha deciso il futuro del giocatore azzurro: il suosembra ormai ad un passo.Nell’ultimo periodo in casac’è davvero molta incertezza: il mercato invernale non ha inciso come sperato, gli infortuni stanno decimando la rosa e le recenti prestazioni non stanno affatto convincendo i tifosi partenopei, che iniziano ad essere preoccupati. La società è dunque chiamata ad agire e cercare di non far sfumare definitivamente il sogno scudetto: a tal proposito sono già iniziate le prime riflessioni da parte della dirigenza sulla futura permanenza dei calciatori fino ad ora poco utilizzati da Conte. La vera novità, però, è che per qualcuno la società ha già imposto un ultimatum.Raspadori ai saluti: possibilea giugnoLe prestazioni dell’attaccante non hanno mai realmente convinto la società e non è mai entrato nelle rotazioni di Conte, dunque non sorprenderebbe una fine stagione.