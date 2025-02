Ilfoglio.it - Addio, bella crudeltà

"Per tutta la giornata le era sempre stato a un metro di distanza, abbastanza vicino da poterle parlare, abbastanza lontano per darle l’impressione di non volerla infastidire. Giovanni non aveva mai avuto una soglia di distanza con lei. O le era troppo vicino, pelle a pelle, a dirle che avrebbe voluto che le loro carni si fondessero, o si trovava dove Lidia non poteva vederlo, e lei allora temeva per quel che sarebbe successo una volta che si sarebbe palesato”. Ha a che fare con lo spazio e con il tempo la relazione tra Giovanni e Lidia. Uno spazio identitario piccolissimo, quello che Lidia sentiva di occupare nella relazione con Giovanni quando si sono amati da adolescenti, lei sempre gregaria, lei mossa dal profondo desiderio di essere vista. Di trovare uno spazio nello sguardo di Giovanni che invece quello spazio lo occupava quasi tutto.