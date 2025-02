Ilgiorno.it - Addio a Paola la madre di Letizia Moratti

Leggi su Ilgiorno.it

Guida Brichetto Arnaboldi,di, è venuta a mancare ieri all’età di 101 anni. A darne notizia è stata la stessa, con un sentito ricordo sui social: "Cara mamma, oggi (ieri per chi legge ndr) ti salutiamo con il cuore colmo di gratitudine e amore. Hai attraversato un secolo di storia, testimone di cambiamenti, sacrifici e conquiste, sempre con quella forza silenziosa e quella dolcezza infinita che ti hanno reso speciale. Ci hai insegnato il valore della famiglia, della dedizione e della speranza, affrontando ogni difficoltà con dignità e coraggio. Il tuo amore ha illuminato le nostre vite, e il tuo esempio resterà per sempre nei nostri cuori. Ora – conclude l’europarlamentare di Forza Italia – riposi in pace, ma il tuo sorriso, la tua voce e i tuoi insegnamenti continueranno a vivere in noi, guidandoci nel cammino della vita.