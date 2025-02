Sport.quotidiano.net - Adamant, il rinforzo Casagrande: "Tanto entusiasmo attorno a noi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ferrara lo ha inseguito per lungo tempo, ora può finalmente accoglierlo nel suo organico. Giulioè un nuovo giocatore dell’, ed è stato presentato ieri pomeriggio dalla società biancazzurra in una affollata conferenza stampa al palasport. Ala classe 1993, 199 cm per 93 kg, capace di ricoprire i ruoli di "3" e di "4", in Serie B si fa notare con le canotte di Faenza e Monfalcone, viaggiando ampiamente sopra la doppia cifra di media (15.4 punti in 31 minuti di media). Numeri che gli valgono la chiamata di Mestre nella stagione 2021/22 nella qualemette a referto 10.9 punti e 4.9 rimbalzi ad allacciata di scarpe. L’anno successivo approda a Fiorenzuola, dove contribuisce alla salvezza passando dai playout con i suoi 12.7 punti in 26 minuti; l’ultima esperienza in Serie B Nazionale è a Jesi, nella stagione 2023/24, dove segna 10 punti di media in 25 minuti col 53% da due e il 37% da tre.