Acqua: dal 2016 al 2024 la tariffa per una famiglia media cresce del +40%. I dati di Federconsumatori.

A Firenze è stato presentato il XVI Rapporto Nazionale sulle tariffe idriche, realizzato dacon la collaborazione della Fondazione Isscon.L’indagine, che analizza le tariffe aggiornate degli ATO e dei Gestori del servizio idrico integrato nelper tutti i capoluoghi di regione, rappresenta uno spaccato sulla situazione del sistema idrico nel nostro Paese, tra criticità, carenze, rincari e qualità del servizio.Si tratta di un’analisi fondamentale per comprendere come e dove intervenire per preservare una risorsa vitale come quella idrica, sempre più importante e preziosa anche alla luce dei cambiamenti climatici.Risorsa che, non a caso, è entrata anche nel mirino della speculazione finanziaria, con il primo future al mondo sull’lanciato nel 2020 da Cme Group, in collaborazione con Nasdaq, con l’intento di quotare il prezzo dei diritti sull’in California, Stato martoriato dalla siccità, come purtroppo abbiamo visto anche recentemente.