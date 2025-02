Lopinionista.it - Achille Lauro in concerto: date live palazzetti 2026

Dopo aver presentato ieri sera sul palco del 75esimo Festival di Sanremo il brano Incoscienti giovani (Warner Music Italy), disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali,annuncia le settedella sua avventuranei Palasport a marzo(Eboli, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna, Firenze) dopo il grande successo degli appuntamenti che lo vedranno protagonista per la prima volta al Circo Massimo il 29 giugno e il 1° luglio 2025.è in gara al Festival con una ballad ispirata come molti suoi brani a una storia vera, il racconto di un amore incosciente che vede protagonisti due giovani cresciuti senza amore ai bordi della periferia romana.Un brano dal sapore retrò che segna la maturità dell’artista – percorso già iniziato con Amore disperato – e attraversato da un sound che tiene insieme le diverse anime di, sua inconfondibile cifra stilistica, dall’Ave Maria a Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley così come al grande cantautorato italiano degli anni 70, 80, 90 e alla scuola romana di quegli anni.