Achille Lauro in concerto a Firenze, parte la corsa ai biglietti

, 12 febbraio 2025 -inlaai. Il 21 marzo sarà sul palco del Nelson Mandela Forum.in pre-sale sul canale broadcast e in vendita da giovedì alle 14. Dopo aver presentato ieri sera sul palco del 75esimo Festival di Sanremo il brano Incoscienti giovani (Warner Music Italy), disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali,annuncia le sette date della sua avventura live nei Palasport a marzo 2026 (Eboli, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna,) dopo il grande successo degli appuntamenti che lo vedranno protagonista per la prima volta al Circo Massimo il 29 giugno e il 1 luglio 2025. Inaugurato ieri, R.M. Confidential, lo spazio speciale dove per la prima voltaaccoglie amici e ospiti in un luogo dove la musica sarà la protagonista.