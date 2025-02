Ilgiorno.it - Accusato di estorsione e poi assolto. Ora avrà un risarcimento per ingiusta detenzione

Como – A giugno 2021, Raffaele Rispoli, 58 anni, era stato, assieme ad altri tre imputati, dall’accusa di, nel processo stralcio scaturito dall’indagine della Dda di Milano sulla gestione illegale di rifiuti all’interno dell’impianto della Guzza di Como, gestito dalla Smr Ecologia. Contestualmente il Tribunale di Como aveva disposto l’immediata revoca della misura cautelare. Erano accusati diai danni dell’imprenditore varesino Matteo Molinari, ipotizzando l’imposizione di due assunzioni di personale pagate più degli altri dipendenti: ipotesi che il Tribunale, al termine del processo, aveva ritenuto non sussistente. Ora la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Rispoli che reclamava il diritto a ottenere unper, in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal Gip di Milano da luglio 2020 a giugno 2021.