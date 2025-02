Quotidiano.net - Accordo sull’Intelligenza artificiale. Usa e Gran Bretagna non ci stanno . E l’Ue vara un piano da 200 miliardi

Roma, 12 febbraio 2025 – Controllare l’Intelligenza(AI) per governare la circolazione dei dati, conquistare il mercato dei servizi digitali, determinare le politiche globali e plasmare le società del futuro. Gli investimenti in AI non hanno solo finalità economiche e commerciali ma incrociano le mire espansionistiche degli Stati e incidono sugli equilibri geopolitici internazionali. epa11888327 European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during a plenary session of the Artificial Intelligence (AI) Action Summit at thed Palais in Paris, France, 11 February 2025. The summit takes place from 10 to 11 February. EPA/MOHAMMED BADRA Non si può leggere altrimenti la decisione di Stati Uniti edi non firmare ieri il documento finale del summit mondialedi Parigi, focalizzato sulla necessità di trovare un equilibrio tra regolazione e innovazione tecnologica attraverso una governance condivisa dell’AI.