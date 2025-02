Ilrestodelcarlino.it - Accoltellatore ucciso: svolti gli esperimenti balistici

Si sonoieri gli, disposti dalla Procura di Rimini, per far luce sui fatti avvenuti a Villa Verucchio la sera di Capodanno, quando il comandante della stazione dei carabinieri Luciano Masini ha sparato con la pistola d’ordinanza contro il 23enne egiziano Muhammad Sitta, uccidendolo. Sitta aveva aggredito con un coltello da cucina quattro persone e il luogotenente dell’Arma era intervenuto per fermarlo. Dodici i colpi esplosi complessivamente dal carabiniere che prima di aprire il fuoco ha intimato all’di fermarsi e gettare l’arma. Cinque lo hanno raggiunto al corpo, tra spalla, torace e capo. Sono statiprincipalmente prelievi di materiali (micro particelle) relativi all’esplosione dei colpi. Questi successivamente verranno analizzati dal punto di vista qualitativo e quantitativo per determinare in maniera più precisa possibile le distanze tra il militare ed il suo aggressore.