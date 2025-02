Cityrumors.it - Accoltella a morte una bambina di 7 anni: insegnante indagato

Leggi su Cityrumors.it

Unadi appena 7è statata dal proprio maestro delle elementari, la polizia ora sta indagando sulle causeUna città scossa da un tragico episodio, un intero Paese rimasto allibito dal dramma che ha visto coinvolto unadi soli 7e un uomo, undi scuola elementare. A dare l’allarme è stata la nonna che quando si è resa conto di quello che era accaduto si è mossa nel tentativo di evitare il peggio.unadi 7– Cityrumors.itUn intervento disperato, ma che non ha dato l’esito che si augurava. L’intera città di Daejeon, in Corea del Sud, si è così stretta vicina alla famiglia della piccola vittima, morta dopo aver subito una coltellata dal suo maestro. Stando a quanto riportano le autorità locali, l’dopo averla colpita con il coltello, è stato ricoverato per delle ferite che si sarebbe autoinflitto.