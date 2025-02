Gqitalia.it - Abbiamo assaggiato la carne migliore del mondo

Lagiapponese è leggenda, ma la più incredibile del pianeta da pochi giorni si può anche degustare in Italia, avamposto europeo della pregiatissima Aged Wagyu Juku - insolitamente frollata in dry aging e medaglia d’oro 2024 al World Steak Challenge 2024 - precisamente nel nuovo ristorante Viro di via Settala. Si tratta di una rarità assoluta, nata dall’esperienza e dell'intuito della famiglia Onishi: laè infatti di una particolare razza nera giapponese (Kuroge Washu), nota per raggiungere marezzature elevate, accumulare acidi grassi insaturi nei tessuti adiposi e sviluppare unaparticolarmente aromatica e saporita. Ma in questo caso, gli animali scelti per dare vita alla Juku nella farm dello Shimane sono di età avanzata, almeno tra i 5 e gli 8 anni, e dalla genetica superiore, di solito destinati alla produzione di nuovi vitelli e al ripopolamento della mandria.