A spasso nella storia. I 'Supersfigati' di Night City

Una serata con spettacolo teatrale emozionante attende il pubblico oggi alle 21 al Teatro di Icaro (Via San Gaggio 29-31). In scena la rappresentazione i ‘Supersfigati’ didel corso ragazzi condotto dalla compagnia Centrale dell’Arte. Sotto la direzione della regista Silvia Baccianti e con un impianto drammaturgico pensato dal giovane fiorentino Giulio Paoli, l’opera accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso epoche e vite diverse, intrecciando storie intense e coinvolgenti, capaci di emozionare e far riflettere. Lo spettacolo si apre con un gruppo di personaggi provenienti da epoche differenti, intrappolati in gabbie simboliche. A guidarci in un confronto con sé stessi e con il proprio passato è Skinny, una voce artificiale interpretata dallo stesso Giulio Paoli, che dimostra versatilità anche in scena.