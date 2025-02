Ilgiorno.it - “A scuola con gli sci“, 290 scendono in pista

Va in archivio con un successo importante, ben 290 ragazzi e numeri di adesione cresciuti di anno in anno, l’edizione numero 18, quella della maggiore età, del progetto "Acon gli sci" fortemente voluto dalla Comunità montana della Valchiavenna e reso possibile grazie all’importante sinergia creatasi negli anni tra gli Istituti scolastici, i maestri di sci delle Scuole sci di Madesimo e Campodolcino, le società di noleggio dei materiali, la società di trasporto Stps e Skiarea Valchiavenna. Un progetto, va ricordato, nato soprattutto per far appassionare di più alle discese sulla neve bambini e ragazzi della valle tradizionalmente più vicini al ghiaccio, inteso come pattinaggio e hockey. La Cm della Valchiavenna ha offerto invece anche quest’anno agli alunni delle medie degli istituti comprensivi Garibaldi e Bertacchi di Chiavenna, Novate Mezzola e Samolaco, l’opportunità di sciare, seguiti dai maestri, con un contributo economico contenuto per le famiglie (80 euro a ragazzo) usufruendo del trasporto verso le piste, del noleggio dei materiali necessari e di sei lezioni (1 teorica di preparazione e 5 sulle piste) per imparare a sciare o per migliorare la propria tecnica.