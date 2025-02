Gqitalia.it - A Sanremo Tony Effe si è concesso un po' di self-care in versione Balenciaga

Se pensate che partecipare al Festival disignifichi solamente salire su un palco e cantare per un paio di sere, siete molto lontani dalla realtà. Per i cantanti in gara, ogni giornata è piena zeppa di impegni, dalle interviste agli incontri con i fan, al punto che più di una volta in questi primi giorni mi sono chiesto: ma come fanno? Oltre a un notevole dispendio di energie, la lunga lista di appuntamenti necessita anche di altrettanti look da poter indossare durante il giorno.ha deciso, però, di fare diversamente, presentandosi tra i fan con quello che sembrerebbe essere il look che il cantante di Damme 'na Mano aveva in albergo fino a pochi minuti prima: un lungo accappatoio nero, un bicchiere di caffè in mano, un paio di pantofole ai piedi e delle patch per le occhiaie.