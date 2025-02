Ilpescara.it - A Sanremo la famosa radio Dance City4you nella bolla dell’abruzzese Solaris

Leggi su Ilpescara.it

C’è un altro pezzo d’Abruzzo al festival di2025. Si tratta della, sede per l’occasione dellanazionale. Il format omaggia la struttura per esterni, difatti si chiama “". che Pallaaa!".Tre saranno gli appuntamenti quotidiani, in.