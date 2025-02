Secoloditalia.it - A Sanremo il Papa ha benedetto “Imagine”, la canzone che cancella Dio e la religione: perché?

“Immagina che non esista paradiso, è facile se provi, nessun inferno sotto di noi e sopra solo il cielo, immagina che tutta la gente viva solo per l’oggi. Immagina che non ci siano nazioni, non è difficile da fare, niente per cui uccidere e morire, e nessuna. Immagina tutta la gente che vive in pace.”, sono i meravigliosi versi pacifisti di “” che la mente geniale di John Lennon consegnò al mondo e all’eternità nel 1971, mentre l’America usciva dilaniata dentro e fuori dalla guerra più sporca di tutte contro del Vietnam.Un pezzo che ieri sera è risuonato all’Ariston di, a far da sottofondo alle voci di israeliani e palestinesi, in una suggestione di musica e speranza seguita al messaggio diBergoglio sul valore sociale della musica. Tutto bellissimo, se non fosse che “” nei suoi versi, tocchi un punto non esattamente in linea con i dettami della Chiesa: la, i riferimenti agli inferi e ai cieli paradisiaci, l’esistenza di Dio e lo stesso concetto di– oppio dei popoli, diceva non a caso Marx – vengono indicati da Lennon come la causa dei conflitti e la loro “inesistenza” come una premessa ad una società giusta e pacifica.