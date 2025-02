A Roma c’è un’opera d’arte autogenerativa | un’intelligenza artificiale analogica

Leggi su Funweek.it

Tra le opereche è possibile ammirare nella mostra Euphoria alla Nuvola di Fuksas all’Eur c’è: ADA. Creata dall’artista open-media Karina Smigla-Bobinski, ADA è un’installazione interattiva che invita il pubblico a diventare parte integrante dell’operastessa.ADA è una sfera in PVC, gonfiata ad elio e ricoperta di carboncini, che fluttua liberamente nello spazio. Attivata dai visitatori, la sfera si muove in modo imprevedibile, lasciando tracce di carboncino sulle pareti bianche della sala. È come un computer analogico che crea opereuniche e irripetibili, dove ogni segno è il risultato di un’interazione casuale tra l’uomo e la macchina.Il nome ADA è un omaggio alla matematica inglese Ada Lovelace, considerata la prima programmatrice della storia. Proprio come Lovelace immaginava una macchina in grado di creare arte, ADA realizza questa visione in modo sorprendente e tangibile.