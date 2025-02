Bergamonews.it - A Medolago nasce la ‘Cer Isola Bergamasca’: “Locale e indipendente”

. In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030,la ‘Comunità Energetica Rinnovabile (Cer), un nuovo progetto energetico e sostenibile che mira ad un autoconsumo diffuso e ad una rete completamentedi energia.Ma cos’è una Cer? Si tratta di un unione di soggetti giuridici costituiti da membri e soci, in questo caso il promotore è il comune di, che con la sua cabina primaria gestita da Enel, si unisce volontariamente, con tutte le realtà private aderenti presenti sui territori limitrofi, per condividere l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici installati su alcune strutture e in determinate zone messe a disposizione; questa energia ‘grezza’ viene poi raccolta, immagazzinata dalla cabina primaria e redistribuita ai consumatori.“La Comunità energetica creata è un progetto innovativo che mira a rendere il territorio sostenibile e autonomo – così il sindaco di, AlessandroAlbani -.