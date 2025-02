Gamberorosso.it - "A gennaio vendite di vino in calo a causa del Codice della strada". Signorvino fa i conti con le nuove restrizioni

Il nuovoimpatta sulledi Signor. La catena di enoteche fondata da Sandro Veronesi, patron del gruppo Oniverse (marchio Calzedonia), rappresenta oggi una cartina al tornasole dei consumi dinel canale retail e online. E registra i primi segnali di indebolimento per leregole sul consumo di alcolici. Gli stessi denunciati a più riprese dai ristoratori in queste settimane. Se, infatti, il 2024 ha segnato crescite in doppia cifra sia per leal dettaglio (+18,2% a 25 milioni di euro) sia per quelle legate al segmento ristorazione (+16,6% a 59 milioni di euro), con un e-commerce altrettanto positivo (+25% a 1,77 mln di euro), il mese diha subito gli effetti dellesanzioni previste dal decreto firmato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.