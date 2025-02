Lanotiziagiornale.it - A Gaza torna l’incubo della guerra. Netanyahu non sente ragioni e sfida Hamas dettando condizioni inaccettabili: “Sabato liberi tutti gli ostaggi o si tornerà a combattere”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Di fronte al più che probabile ritorno, i mediatori di Qatar ed Egitto stanno “lavorando intensamente” per risolvere la crisi legata all’accordo di cessate il fuoco tra Israele e. Tuttavia, il negoziato appare sempre più in salita, tanto che da Doha, in Qatar, trapela un forte pessimismo sulle possibilità di convincere il primo ministro israeliano, Benjamin, a rire sui propri passi e a rispettare l’accordo di pace.Del resto, il leader israeliano, forte del supporto americano e deciso a non scontentare l’ultradestra dello Stato ebraico, ha lanciato un ultimatum al gruppo palestinese, dichiarando: “Se non verranno liberatiglientro, lariprenderà”.Si tratta di una condizione inaccettabile per, la cui sopravvivenza è strettamente legata alla gestione degliancora in suo possesso.