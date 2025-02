Lanotiziagiornale.it - A Gaza la tregua è appesa a un filo. Dopo che Hamas ha confermato lo stop al rilascio degli ostaggi, Trump lancia l’ultimatum: “Liberi tutti gli ostaggi o sarà guerra”

le reiterate violazioni dell’accordo di pace da parte di Israele e le continue minacce di riprendere lanella Striscia di, era prevedibile una reazione da parte di, che ha deciso di “sospendere” ilfino a quando Benjamin Netanyahu non manterrà fede agli accordi.La posizione del primo ministro israeliano sembra confermare le previsioni di quanti, come il quotidiano Haaretz, hanno sempre sostenuto che Bibi non avrebbe mai dato il via libera alla seconda fase del cessate il fuoco, determinato com’è a riprendere il conflitto. E infatti, nelle ultime ore, lasembra ormai sul punto di riaccendersi.A rendere la situazione ancora più critica è il presidente americano Donald, che invece di invitare le parti al buon senso, ha preferito gettare benzina sul fuoco, esortando Israele ad annullare l’accordo di cessate il fuoco “seglinon saranno restituiti entro mezzogiorno di sabato”, altrimentiil momento di “scatenare l’inferno” sulla Striscia di