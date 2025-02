Lapresse.it - A Gasperini il premio Bearzot. L’allenatore: “Condivido con staff, giocatori e città”

Il tecnico Gian Pieroè il vincitore della 14ª edizione delNazionale ‘Enzo‘, organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa presso la sede della Federcalcio in via Allegri dopo che in mattinata si è riunita la giuria dal presidente federale Gabriele Gravina e dal numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo. Il tecnico dell’Atalanta, vincitore dell’ultima Europa League raccoglie così l’eredità di Simone Inzaghi, vincitore della passata edizione. “è da molti anni sinonimo di bel gioco e risultati, non facendo mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo”, si legge nella motivazione con la quale la giuria ha voluto assegnare al tecnico dell’Atalanta, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo al Salone d’Onore del Coni (sarà prevista copertura Rai).