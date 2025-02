Lanazione.it - A dieci anni dalla scomparsa il ricordo (e il concorso) di Fabio Lucchesi

Leggi su Lanazione.it

Sono già passati 10da quel 12 febbraio 2015 in cui(nella foto), socio fondatore della bottega del commercio equo e solidale “Equinozio”, ci lasciò improvvisamente. “, il Maestro, non è stato solo un socio – così l’Associazione Nuova Solidarietà Equinozio –, non è stato solamente per noi una preziosa risorsa., con la sua esuberanza, con la passione civile e politica che lo ha sempre contraddistinto e con la curiosità e l’interesse per ogni argomento, ha attraversato molti mondi, riuscendo spesso a fare da ponte tra gruppi ed associazioni operanti in contesti differenti. Ma sempre con un comune denominatore: stareparte dei più deboli e dell’ambiente.ha collaborato con molte realtà del territorio: dai tanti comitati nati in difesa dell’ambiente all’Associazione Ambiente e Futuro, dall’Allegra Brigata al Coordinamento “Scuola bene comune”, sino ad Equinozio, senza contare il sostegno dato a tante associazioni e gruppi del territorio“.