Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone nel gigante dei Mondiali: n. di pettorale, programma esatto, tv

Leggi su Oasport.it

andrà a caccia di un grande risultato neldei2025 di sci alpino, ingiovedì 13 febbraio sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurra, che in stagione ha vinto due gare in questa specialità ed è in testa alla Coppa del Mondo generale, insegue un’altra medaglia in questa rassegna iridata dopo quella d’argento conquistata settimana scorsa in superG. La fuoriclasse valdostana ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco contro una concorrenza di lusso. Prima manche alle ore 09.45.scenderà con ilnumero 4 e dunque partirà alle ore 09.50, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Ilgiornaliero prevede infatti degli intervalli di 1’40” tra le atlete contra 1 e 16.